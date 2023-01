Após o embate, um helicóptero despenhou-se na areia, a poucos metros da costa. O outro conseguiu ficar praticamente intacto, junto no local do acidente, próximo do popular parque temático marinho Sea World.

Dezenas de equipas de resgate foram mobilizadas para o socorrer os feridos.

"Quando colidiram, [as duas aeronaves] caíram e ficaram no banco de areia fora do complexo Sea World", informou o inspetor interino do Serviço de Polícia de Queensland, Gary Worrell, em conferência de imprensa.

"Como resultado deste acidente, quatro pessoas perderam a vida. Outras três encontram-se em estado crítico no hospital", acrescentou.

A entidade reguladora do transporte aéreo na Austrália iniciou uma investigação sobre as causas do acidente.