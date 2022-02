Um vídeo captou centenas de melros de cabeça amarela a caírem do céu na zona norte do México, muitos deles para a morte. As circunstâncias deste acontecimento são ainda um mistério para a maioria dos especialistas.

Uma câmara de vigilância instalada num bairro da cidade de Cuahtémoc, a norte do México, registou um momento inusitado. Centenas de melros de cabeça amarela caíram massivamente contra uma casa. Alguns pássaros conseguiram levantar voo, mas muitos não sobreviveram à queda, escreve o jornal britânico The Guardian. As circunstâncias da queda são ainda um mistério. Todavia, o ecologista do Centro para a Ecologia e Hidrologia do Reino Unido, Richard Broughton, acredita que poderá ter sido uma ave de rapina a desencadear o acontecimento. Broughton diz que pode ter sido influência de um falcão, uma vez que um predador pode ter feito os melros rodopiar até os empurrar para o chão. “Eles agem como uma 'onda', no início, como se estivessem a ser descarregados da parte de cima”, explica ao The Guardian. Alexander Lees, professor sénior de biologia da conservação na Universidade Metropolitana de Manchester, concorda. "Na minha opinião, e a partir de um vídeo (…), diria que a causa mais provável é o conjunto de pássaros ter tentado fugir para evitar um predador de rapina e acabou por bater no chão", conclui. De acordo com o jornal El Heraldo de Chiuahua, este acontecimento ocorreu na manhã de 7 de fevereiro. Segundo o jornal local, um veterinário culpou os elevados níveis de poluição pelo sucedido: o uso de aquecedores a lenha e de agroquímicos pode ter tido influência no comportamento dos melros, que poderão ter inalado, neste caso, fumo tóxico. O The Guardian refere ainda que as baixas temperaturas também podem ter provocado o incidente, outra sugestão aponta a possibilidade de os pássaros terem sido eletrocutados enquanto descansavam em cima de cabos de alta tensão. Já nas redes sociais surgiu a especulação de que o evento pode ser causado pela tecnologia 5G. Não é a primeira vez que se observa a morte em massa de aves selvagens. As mortes de 225 esturnídeos em Anglesey, a noroeste do País de Gales, em dezembro de 2019, foram mais tarde justificadas pela perseguição de uma ave predadora que acabou por resultar na queda e consequente morte de muitos dos pássaros. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram