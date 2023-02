"É com um coração pesado que tenho de anunciar a todos que infelizmente o corpo de Christian Atsu foi recuperado esta manhã", escreveu o empresário Nana Sechere no Twitter.

"As minhas mais profundas condolências para a sua família e entes queridos. Quero aproveitar para agradecer a todos pelas suas orações e apoio", terminou.

A 7 de fevereiro, no rescaldo do sismo que abalou a Turquia e a Síria um dia antes, a Federação ganesa chegou a dar conta de que o antigo jogador de FC Porto e Rio Ave, de 31 anos, tinha sido resgatado dos escombros do condomínio de luxo onde vivia e que colapsou, algo que viria a ser desmentido mais tarde.

Nove dias depois, o empresário de Atsu confirmou que obteve a “localização exata do quarto” do avançado dos turcos do Hatayspor e que foram encontrados dois pares de sapatos.

Atsu foi contratado em setembro pelo Hatayspor, da província de Hatay, perto do epicentro do terremoto de 6 de fevereiro. O clube entretanto também já reagiu à notícia da morte do jogador.

De acordo os dados mais recentes, os dois tremores de terra causaram 36.187 mortos e 108.000 feridos na Turquia. Na Síria, foram contabilizados cerca de cinco mil mortos.

A região afetada pelos dois sismos estende-se por 100.000 quilómetros quadrados, onde habitam 14 milhões de pessoas.