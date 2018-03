Agricultores e produtores de gado dizem que a chuva que está a cair na região de Vila Real é “muito bem-vinda” e esperam que ajude a colmatar a seca que afetou as produções no ano passado.

“Esperemos que ajude a atenuar, mas para resolver os problemas é preciso chover ainda muito mais. Neste momento é ainda insignificante”, afirmou à agência Lusa Jorge Maio, presidente da Associação dos Agricultores do Concelho de Vila Real, instalada no vale da Campeã.

O responsável contou que o ano passado “foi muito complicado devido à falta de água”, que se começou a sentir logo na primavera e que afetou “todas as culturas de verão” nesta zona que se localiza entre as serras do Marão e do Alvão.

“Não choveu e no verão não tínhamos água para efetuar as regas. Aqui a produção é de muitas hortícolas, batatas e também afetou a castanha”, afirmou Jorge Maio.

Neste vale há também muitos produtores de gado que se queixam das poucas pastagens para os animais, dos fenos que pouco cresceram e dos custos com a alimentação.

“A chuva está praticamente a vir agora e é muito bem-vinda para alimentar os solos e reabastecer as reservas de água para que o ano possa ser mais sossegado a nível de falta de água aqui no vale”, salientou.

Jorge Maio disse esperar que esta chuva ajude a colmatar os problemas no vale e acrescentou que também a neve, que caiu na terça-feira, “foi uma grande ajuda”.

“Para um agricultor este é muito bom tempo porque a chuva é necessária para podermos fazer o resto das culturas ao longo do ano. É impossível fazer culturas e ter os terrenos verdinhos sem água”, observou.

O responsável, que é também presidente da Junta de Freguesia de Campeã, referiu que ainda há muitas pessoas que se dedicam à agricultura nesta zona, mas a maioria como um complemento e a tempo parcial.

O problema nesta zona do concelho de Vila Real foi mesmo o gelo que se acumulou nas árvores e postes de eletricidade, derrubando-os e provando falhas de luz que anda se sentem e afetam cerca de 600 casas, 1.200 pessoas, escolas e estabelecimentos comerciais.