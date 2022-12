A partir do final da tarde, o IPMA prevê "aguaceiros fracos e pouco frequentes, passando a períodos de chuva que poderá ser persistente e por vezes forte a partir do final da tarde, em especial no Centro e Sul".

Contudo, é apontado que a depressão EFRAIN "não deverá afetar Portugal Continental diretamente", mas há efeitos que vão chegar ao território.

"Devido a um sistema frontal associado a esta depressão, uma massa de ar com elevado conteúdo de vapor de água deverá afetar o território continental na noite de 10 para 11, através de precipitação persistente e por vezes forte, que ocorrerá em especial nas regiões Centro e Sul, bem como através da intensificação do vento, com rajadas até 70 km/h no litoral e até 90 km/h nas terras altas", explica o IPMA.

Neste sentido, alguns distritos do país estão já em aviso amarelo, "podendo este ser estendido a outros distritos ou mesmo agravado".

No total, doze distritos de Portugal Continental encontram-se sob aviso amarelo devido à previsão de queda de neve, chuva persistente e ventos fortes.

Os avisos nos distritos de Beja, Lisboa, Leiria, Faro e Setúbal vão estar ativos entre as 21:00 de hoje e até às 06:00 de domingo e referem-se a situações de precipitação persistente e por vezes forte e de vento, com rajadas da ordem de 75km/hora.

Já no distrito de Évora o aviso amarelo para a precipitação e vento tem início às 00:00 de hoje e prolonga-se até às 06:00 de domingo, prevendo-se chuva forte e persistente e rajadas de vento na ordem dos 75 km/hora.

O IPMA prevê para os distritos de Santarém e de Portalegre chuva forte e persistente tendo acionado o aviso amarelo entre as 00:00 de hoje e as 06:00 de domingo.

Os distritos de Vila Real, Viseu, Guarda e Castelo Branco, estão sob aviso amarelo entre as 21:00 de hoje e as 06:00 de domingo, devido à previsão de queda de neve acima de 1.100 metros, com acumulação acima de 1.200 metros, que poderá ser de 5 cm.

Como impactos prováveis, o IPMA refere “perturbação causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo (por exemplo em vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores, abastecimentos locais prejudicados)”.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Também o arquipélago da Madeira – Costa Norte, Sul, Regiões Montanhosas e Porto Santo - encontra-se sob aviso amarelo, entre as 15:00 de hoje e as 03:00 de domingo, devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

As costas Norte e Sul estão igualmente sob aviso para a agitação marítima que é esperada, vigorando o aviso entre as 06:00 e as 18:00 de domingo.

Estão ainda previstos "períodos de céu muito nublado, tornando-se muito nublado ou encoberto a partir da tarde". Há ainda a "possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do Norte e Centro".

(Notícia atualizada às 08h45)