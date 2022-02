Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa vão estar com este aviso até às 18:00 de hoje.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.

De acordo com informação disponível no ‘site’ da Marinha Portuguesa, as barras de Caminha Esposende, Vila Praia de Âncora e Póvoa de Varzim estão hoje fechadas a toda a navegação e as de Vila do Conde e Figueira da Foz estão condicionadas.

Quanto ao estado do tempo, o IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado, tornando-se gradualmente muito nublado, de oeste para leste, a partir da manhã e possibilidade de chuva no Minho, estendendo-se gradualmente à restante região Norte, sendo mais provável no extremo norte.

Está também previsto vento em geral fraco predominando do quadrante leste, soprando por vezes moderado nas terras altas a partir da tarde.

A previsão aponta ainda para a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns vales e terras baixas e formação de geada em alguns locais do nordeste transmontano e da Beira Alta.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre 01 grau Celsius (em Bragança) e os 10 (em Faro) e as máximas entre os 16 (na Guarda) e os 21 (em Évora e Leiria).