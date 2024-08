Além da chuva, o território continental terá também neblina ou nevoeiro matinal no litoral oeste e vento forte na mesma região e terras altas a partir da tarde.

Este dia 24 de agosto é descrito pelo IPMA com "períodos de céu muito nublado, tornando-se pouco nublado ou limpo no interior Centro a partir do meio da manhã e nas restantes regiões a partir do fim da tarde".

Vão observar-se períodos de chuva fraca no Norte e litoral Centro até ao meio da tarde, sendo por vezes moderada no Minho.

Já o vento em geral fraco variável, soprando fraco a moderado (até 30 km/h) será observável no quadrante norte a partir da tarde, tornando-se moderado a forte (30 a 45 km/h), com rajadas até 65 km/h, na faixa costeira e nas terras altas.

A neblina ou nevoeiro no litoral também estará presente até ao fim da manhã, podendo persistir em alguns locais da faixa costeira.

No interior vai existir uma pequena subida da temperatura mínima no interior e uma pequena descida da temperatura máxima.

No sul o céu vai estar pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de muita nebulosidade no litoral oeste e Alto Alentejo até ao meio da manhã. Podem ainda existir possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral oeste até ao meio da manhã.

O vento fraco a moderado (até 30 km/h) de norte/noroeste, temporariamente de sudoeste também vai marcar a tarde na costa sul do Algarve, tornando-se moderado a forte (30 a 45 km/h), com rajadas até 65 km/h, na faixa costeira ocidental e nas terras altas.

Aqui a neblina ou nevoeiro estará no litoral oeste até ao fim da manhã, podendo persistir em alguns locais da faixa costeira.

Vai ainda existir uma pequena subida da temperatura mínima e uma pequena subida da temperatura máxima no sotavento algarvio.

Na capital o céu em geral vai estar muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado ou limpo a partir do início da tarde.

Existe a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco, em especial junto ao Cabo Raso até ao meio da manhã.

O vento vai estar fraco a moderado (até 30 km/h) de norte/noroeste, tornando-se por vezes forte (até 45 km/h) e com rajadas até 65 km/h, a partir da tarde, em especial junto à faixa costeira.

A neblina ou nevoeiro estão até ao fim da manhã, podendo persistir em alguns locais da faixa costeira.

Na invicta o céu vai estar muito nublado, tornando-se pouco nublado ou limpo a partir do meio da tarde, com períodos de chuva fraca ou chuvisco até ao meio da tarde.

O vento vai estar, em geral, fraco variável, tornando-se moderado (20 a 30 km/h) de norte/noroeste a partir do início da tarde, soprando por vezes forte (até 40 km/h) e com rajadas até 55 km/h, em especial junto à faixa costeira.

Vai ainda existir neblina ou nevoeiro até ao fim da manhã, podendo persistir em alguns locais da faixa costeira.

Mais ainda vai sentir-se uma pequena descida da temperatura máxima.

No estado do mar, a costa ocidental terá um dia de ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros, aumentando para 2 a 3 metros a norte do Cabo Raso a partir do final da tarde.

Já na costa ocidental, as ondas de noroeste vão estar com 1,5 a 2 metros, aumentando para 2 a 3 metros a norte do Cabo Raso a partir do final da tarde.

A temperatura da água mar nesta zona será entre 16 e 18º.C.

Na costa sul as ondas vão ser inferiores 1 metro e a temperatura da água do mar será entre os 19 e 23º.C, segundo o IPMA.