“Registámos oito ocorrências, cinco na ilha Terceira, duas em São Roque, na ilha do Pico, e uma em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel”, adiantou, em declarações à Lusa, fonte do SRPCBA.

Metade das ocorrências está relacionada com a queda de árvores e as restantes com a queda de estruturas (andaimes e telhas).

Segundo a Proteção Civil açoriana, “não há relato” de feridos, apenas de “danos materiais”.

A queda de árvores num parque de estacionamento em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, provocou estragos em viaturas.

No concelho da Praia da Vitória, na ilha Terceira, há “duas vias encerradas temporariamente”.

Duas ocorrências estão já “resolvidas” e nas restantes os trabalhos estão ainda “a decorrer”, tendo sido envolvidos “bombeiros, serviços municipais de Proteção Civil, a direção regional das Obras Públicas e Transportes Terrestres e a PSP”.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou todas as ilhas dos Açores sob aviso amarelo, devido à possibilidade de ocorrência de vento e chuva forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

Nas ilhas do grupo central (Terceira, Faial, Pico, São Jorge e Graciosa), o aviso do IPMA relativo à chuva vigora até às 17:00 locais de hoje (18:00 em Lisboa) e o aviso relativo ao vento até às 20:00.

Nas ilhas de São Miguel e Santa Maria, que constituem o grupo oriental, o aviso amarelo é válido até às 20:00 locais de hoje, devido à chuva, e até às 23:00, devido ao vento.

As ilhas do grupo ocidental (Corvo e Flores) estiveram também sob aviso amarelo durante a madrugada e manhã.

O aviso amarelo (o menos grave de uma escala de três) é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.