Nos próximos dias, para além da chuva, Portugal continental e a Madeira está também previsto vento forte e agitação marítima.

O aviso amarelo de chuva para os 18 distritos vai estar em vigor entre 15:00 e as 21:00 de quinta-feira.

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga voltam a estar sob aviso amarelo entre as 09:00 e as 15:00 de sexta-feira por causa da chuva.

O IPMA emitiu também um aviso laranja para Porto, Viana do Castelo e Braga entre as 12:00 e as 18:00 de quinta-feira por causa da agitação marítima, passando depois a amarelo, prolongando-se este último até às 06:00 de sábado.

Também os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro e Coimbra vão estar sob aviso amarelo devido ao estado do mar até às 06:00 de sábado.

O Instituto emitiu ainda aviso amarelo para Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga por causa da previsão de vento sul/sudoeste com rajadas até 110 quilómetros por hora (km/h) nas terras altas.

O aviso amarelo de vento vai estar em vigor entre as 09:00 e as 18:00 de quinta-feira.

O IPMA colocou também o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo devido ao vento sudoeste com rajadas até 80 km/h, sendo de 100 km/h nas terras altas, entre as 09:00 e as 18 de quinta-feira.

A costa sul e as regiões montanhosas da Madeira também vão estar na quinta-feira (entre as 09:00 e as 15:99) sob aviso amarelo devido à chuva por vezes forte.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Na origem da mudança do estado do tempo em Portugal continental e para o arquipélago da Madeira está a depressão Karlota.

De acordo com um comunicado do IPMA, “esta depressão inclui-se num sistema depressionário complexo, com dois núcleos, que vai evoluindo para apenas um núcleo, que irá estar localizado a sudoeste da Irlanda”.

A depressão tem uma superfície frontal fria associada e será essa frente que irá afetar Portugal continental a partir de quinta-feira.

A mudança do estado do tempo começa a fazer-se sentir hoje com chuva fraca, em especial nas regiões Norte e Centro, e com a intensificação do vento a partir do meio da tarde.