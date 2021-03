Um dilúvio de dias de duração causou inundações generalizadas nas áreas costeiras do estado mais populoso do país, New South Wales, afetando também a costa noroeste de Sydney. As autoridades apontaram o sucedido como as maiores inundações em décadas.

O fenómeno ocorre apenas um ano depois de incêndios florestais sem precedentes causados pelas mudanças climáticas terem atingido a mesma região, o que causou uma seca prolongada.

Serviços de emergência disseram aos meios de comunicação local que 18 mil pessoas já tinham sido submetidas a ordens de retirada em todo o estado, com 2 mil ainda a aguardar instruções na manhã de segunda-feira.

As autoridades alertaram para uma situação potencialmente "com risco de vida", ainda que até agora não tenham havido registos de mortes ou ferimentos graves.

A previsão é que a precipitação continue nos próximos dias, à medida que as fortes chuvas se espalham para o noroeste do estado e, mais a norte, para o estado de Queensland.