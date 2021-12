Fortes chuvas no sul do estado brasileiro da Bahia e no norte do estado de Minas Gerais deixaram pelo menos 12 mortos e dezenas de cidades em estado de emergência, de acordo com fontes oficiais.

Segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado da Bahia (Sudec) subiu para 51 o número de municípios em situação de emergência por causa das chuvas. O Governo baiano também informou que 10 pessoas morreram no estado, 267 pessoas ficaram feridas e mais de 21 mil pessoas tiveram que deixar as suas casas devido às tempestades que já afetaram mais de 200 mil pessoas. A chuva também está a causar problemas na região norte do estado brasileiro de Minas Gerais, onde duas pessoas morreram. A Defesa Civil de Minas Gerais informou que pelo menos 28 cidades e mais de 15 mil pessoas sofreram com o impacto das chuvas. Segundo os ‘media’ brasileiros, as tempestades no sul do estado da Bahia e no norte de Minas Gerais foram provocadas por um ciclone extratropical formado na costa sul do país. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram