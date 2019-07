A cidade de Kahoshima está localizada na principal ilha do sul do Japão, Kyuski, onde se prevê que possam cair 350 milímetros de chuva por metro quadrado até quinta-feira de manhã.

As autoridades nipónicas temem que as chuvas causem deslizamentos de terra na região, pelo que ordenaram a retirada de cerca de 600.000 pessoas a partir das 9:35 (01:35 em Lisboa).

“Comparada com a chuva do ano passado, a chuva deste ano será de curto prazo. Há a possibilidade de que as chuvas impeçam a retirada de algumas pessoas”, disse à agência de notícias Efe a responsável pela previsão da agência meteorológica do Japão, Ryota Kurora.