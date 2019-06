Dezenas de ciclistas nus desfilaram este sábado pelas ruas da Cidade do México, uma metrópole com vários milhões de habitantes, numa tentativa de alertar para os riscos do uso indiscriminado do automóvel e a necessidade de proteger ciclistas e peões.

Os ciclistas passearam em avenidas movimentadas da capital, como o Paseo de la Reforma, totalmente nus ou com roupa interior, e capacete, chapéu ou máscaras tradicionais de luta livre mexicana. Alguns dos participantes traziam frases pintadas nos corpos, como "Cuidado com os ciclistas" ou as letras "WNBR" ("World Naked Bike Ride"), sigla por que é conhecido o movimento. Este evento faz parte de um movimento global que procura incentivar o uso das bicicletas nas grandes cidades, bem como sugerir soluções mais sustentáveis. Na Cidade do México o uso da bicicleta como meio de transporte tem vindo a crescer pouco a pouco, face aos engarrafamentos contínuos nas ruas da cidade, provocados pelos milhões de automóveis que circulam diariamente. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.