“O Serviço Federal de Segurança pôs fim às atividades ilegais de um residente de Los Angeles de 33 anos, detentor de nacionalidades russa e americana, em Ecaterimburgo”, afirmou o FSB, segundo estas agências.

A jovem, que não foi identificada, foi detida no âmbito de uma investigação por “traição” porque alegadamente arrecadou, desde o início do ataque russo à Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, “fundos em benefício de uma organização ucraniana” que os utilizou para adquirir meios médicos táticos, equipamentos, armas e munições para as forças armadas da Ucrânia.

Um vídeo, divulgado pela agência estatal Ria Novosti, mostra uma jovem, com um casaco e boné brancos a ser algemada por um agente encapuzado do FSB.

Vários cidadãos norte-americanos estão detidos na Rússia, incluindo o jornalista Evan Gershkovich, preso há quase um ano por espionagem, também em Ecaterimburgo.

Vladimir Putin disse querer negociar uma troca de prisioneiros, citando o caso de um homem, condenado por assassinato atribuído à Rússia, que está preso na Alemanha.

Espera-se que Gershkovich tenha a prorrogação da sua prisão preventiva confirmada numa audiência de recurso hoje em Moscovo.