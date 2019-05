Devido aos elevados riscos ambientais, o grupo de cidadãos discorda da venda e intenção de construção turística e habitacional nesta zona, defendendo a integração de uma estratégia sustentável que mantenha o património natural e possa ser utilizado pelos habitantes.

“É fundamental que a Quinta do Braamcamp fique no domínio público e represente o respeito pelo ambiente”, disse André Carapinha, também do movimento “A Quinta do Braamcamp é de Todos”.

Neste sentido, os membros não acreditam na promessa do executivo socialista, liderado por Frederico Rosa (PS), de que a venda terá um “caderno de encargos muito exigente”, que salvaguardará o direito de usufruto daquela zona pela população do Barreiro.

“Quem está a vender o terreno é uma câmara, mesmo sabendo que as alterações climáticas são uma realidade. Só para um chico-esperto é que isto é um bom negócio”, criticou Carla Santos.

Para consciencializar os barreirenses, o grupo vai também promover, no dia 06 de junho, o seminário “Que futuro para a quinta do Braancamp?”, no Anfiteatro do Sindicato dos Ferroviários, no Barreiro, entre as 09:15 e as 17:30, onde estarão presentes vários especialistas que estudaram a história deste património, apresentando alternativas à venda e construção.

Já no dia 09 de junho, vai dinamizar outra sessão pública para esclarecimento dos cidadãos, na associação Paivense, pelas 17:00.

A Quinta do Braamcamp foi fundada por uma família holandesa, com o mesmo nome, tem 21 hectares, grande diversidade de flora, o maior moinho de maré do concelho e vestígios de dois palacetes, assim como da antiga fábrica da Sociedade Nacional de Cortiça.

Foi em 2016 que o anterior executivo comunista adquiriu o terreno ao BCP, por 2,9 milhões de euros.

Já no início deste ano, a Câmara do Barreiro anunciou a intenção de venda porque o terreno se encontrava sem utilização e “não se sabe quando será possível disponibilizar cinco, seis ou sete milhões para a requalificação”.