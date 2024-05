“Há partidos rivais que estão a suspirar para que desapareçamos, há um monte de ‘haters’ nas redes sociais e, para esses, tenho uma má notícia: o Cidadãos vai voltar a apresentar-se às próximas eleições”, declarou o cabeça de lista.

Quando estavam escrutinados quase 96% dos votos, o Cidadãos não conseguiu eleger qualquer deputado para o ‘Parlament’ catalão, perdendo os seis deputados eleitos em 2021.

O partido tinha conquistado cerca de 21.600 votos, muito longe dos 36 eleitos e do milhão de votos com que venceu as eleições regionais de 2017, em pleno processo do independentismo catalão.