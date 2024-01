A cidade de Dourados, localizada no estado do Mato Grosso do Sul perto da fronteira com o Paraguai, iniciou hoje uma campanha de vacinação em massa contra a dengue, numa iniciativa considerada pioneira no Brasil.

Segundo informações da prefeitura de Câmara de Dourados, cerca de 150 mil pessoas com idade entre 4 e 59 anos deverão tomar o imunizante Qdenga, fabricado pela empresa japonesa Takeda, cujo uso foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) brasileira em março de 2023. Em dezembro do ano passado, o Ministério da Saúde do Brasil informou que incorporou o imunizante no Sistema Único de Saúde (SUS) e que deverá receber e distribuir cerca de 5 milhões de doses da vacina japonesa contra a dengue a partir do mês de fevereiro. A Qdenga, com duas doses, foi desenvolvida para prevenir a propagação dos quatro diferentes serotipos do vírus da dengue e tem uma eficácia global de 80,2%. O Brasil registou 1,6 milhões de casos de dengue nos primeiros onze meses de 2023, o que representou um aumento de 15,8% face ao mesmo período de 2022 (1,3 milhões de casos), segundo dados divulgados pelo Governo local.