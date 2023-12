A cientista de computação portuguesa Manuela Veloso e o antigo Presidente de Cabo Verde Pedro Pires recebem hoje doutoramentos "honoris causa" do ISCTE, em Lisboa, numa cerimónia que contará com a presença do chefe de Estado cabo-verdiano.

Os títulos de doutoramento "honoris causa" do ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa vão ser atribuídos numa cerimónia que assinala os 51 anos da instituição e que contará com a presença de José Maria Neves, que se encontra de visita a Portugal. A efeméride assinala os 50 anos do 25 Abril e a importância da instauração do regime democrático para a ciência em Portugal, assim como para os processos de desenvolvimento dos países africanos lusófonos. "É o regime democrático que permite o desenvolvimento da ciência em Portugal e a criação de uma comunidade científica no nosso país. É também o 25 de Abril que permite a descolonização e, com isso, o desenvolvimento do ensino superior nos países africanos de língua portuguesa", afirmou, em comunicado, a reitora da universidade, Maria de Lurdes Rodrigues. A apresentação de Pedro Pires será feita por Rui Pena Pires, professor catedrático de sociologia e investigador na área das migrações, e a de Manuela Veloso por Jorge Costa, professor catedrático de engenharia e vice-reitor do ISCTE para a investigação e modernização tecnológica. Pedro Pires nasceu em 1934 na ilha do Fogo, em Cabo Verde, e estudou na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Ainda jovem juntou-se aos movimentos de libertação das então províncias ultramarinas portuguesas e foi dirigente do PAIGC. Primeiro-ministro de Cabo Verde de 1975 a 1991, teve um papel importante na transição para o multipartidarismo e para a afirmação da democracia em Cabo Verde. Tendo o seu partido perdido as eleições em 1991, garantiu a primeira transição pacífica de poder no seu país, respeitando os resultados eleitorais. Foi depois Presidente da República de Cabo Verde, cargo para o qual foi eleito em 2001 e reeleito em 2006, salienta a nota. Dirige o Instituto Pedro Pires para a Liderança, na cidade da Praia, cuja missão é promover a boa governação, a consciência política e a democracia em Cabo Verde e em África. Manuela Veloso, nascida em Lisboa e professora catedrática na Carnegie Mellon University, nos Estados Unidos, onde obteve o doutoramento em 1992, dirige a unidade de investigação de inteligência artificial do banco norte-americano JP Morgan. "Em 2019 inspirou o ISCTE na criação da licenciatura em Ciência de Dados, na altura uma formação pioneira em Portugal, e no lançamento da Escola Iscte-Sintra", indica a nota do instituto.