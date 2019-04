A reunião internacional, sob a égide da ONU, decorre até sábado para adotar a primeira avaliação do ecossistema mundial nos últimos 15 anos, num “inventário sombrio da natureza, vital para a humanidade”.

“As provas são incontestáveis: a nossa destruição da biodiversidade e dos ecossistemas atingiu níveis que ameaçam o bem-estar da humanidade, pelo menos tanto quanto as alterações climáticas induzidas pelo homem”, afirmou, na abertura da sessão, Robert Watson, presidente da Plataforma Intergovernamental Científica e Política da Biodiversidade e Ecossistemas (IPBES).

O grupo de especialistas trabalhou durante três anos num relatório de 1.800 páginas que “deve tornar-se a verdadeira referência científica sobre a biodiversidade", assim como as conclusões do Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas já são para o clima.

“A palavra biodiversidade às vezes parece abstrata, mas diz respeito a todas as espécies animais ou vegetais que vivem no planeta, incluindo aquela que se coloca ela mesma em perigo ao destruir a natureza: a humanidade. E o homem não pode viver sem essa natureza, que lhe presta serviços de valor incalculável, desde insetos polinizadores a florestas e oceanos que absorvem CO2, até medicamentos ou água potável”, declarou Robert Watson.

O cientista considerou que, à semelhança do clima, "este mês de abril de 2019 pode marcar o início de uma viragem semelhante para a biodiversidade e as contribuições da natureza para as pessoas".

“Muitos esperam que esta avaliação seja o prelúdio para a adoção de metas ambiciosas na reunião de 2020, na China, dos Estados-membros da Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica (COP15)”, afirmou.