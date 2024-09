O esfaqueamento terá tido lugar na Escola Básica 2-3 Da Azambuja por volta das 14h30, confirmou ao SAPO24 fonte do comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Lezíria do Tejo.

As vítimas são 6 feridos menores, cinco leves e um grave. Foi também feita uma assistência a um adulto professor pela situação de ansiedade vivida no momento do crime.

As vítimas são crianças entre os 12 e 14 anos.

Os feridos leves foram levados para o hospital de Vila Franca de Xira e o ferido grave para Santa Maria, em Lisboa, com um ferimento ao nível do tórax e da cabeça, não correndo até ao momento corre risco de vida.

O agressor é um aluno da escola, com 12 anos e os esfaqueamentos ocorreram dentro do estabelecimento escolar, confirmou a GNR local à Lusa.

O aluno está retido pela GNR numa sala de aula à espera da chegada da Polícia Judiciária (PJ).

No que diz respeito a meios, estão no local os bombeiros Azambuja, Alcoentre e a Cruz vermelha de Aveiras, a viatura médica do Hospital de Vila Franca de Xira, a viatura de psicólogos do INEM e dois psicólogos do município, confirma o comando da Proteção Civil.