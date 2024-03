Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP), adianta que no âmbito da operação, que decorreu na sexta-feira e sábado, quatro homens foram detidos por suspeita da prática do crime de condução sem habilitação legal e outro por condução sob influência do álcool.

No âmbito da operação, dirigida sobretudo para a fiscalização de corridas ilegais que têm decorrido com frequência na zona da Pontinha, concelho de Loures, no distrito de Lisboa, foram ainda elaborados 10 autos contraordenacionais e apreendidas quatro viaturas, “nomeadamente pela alteração das características das viaturas sem a devida aprovação”.

A PSP indica ainda que a divisão policial de Loures vai nos “próximos tempos intensificar a realização de operações desta natureza”.