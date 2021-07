O aviso do IPMA para estes cinco distritos alerta para “persistência de valores elevados da temperatura máxima”.

O aviso amarelo é o terceiro mais grave da escala e significa que existem riscos para determinadas atividades.

Para hoje, o IPMA prevê no continente céu geralmente pouco nublado e descida da temperatura máxima, em especial no litoral.

O vento deverá soprar por vezes forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas, em especial durante a tarde, e são esperados períodos de chuva fraca no Minho no final do dia.

As temperaturas máximas hoje deverão oscilar entre os 40ºC em Évora e Beja e os 21ºC em Aveiro, ao passo que as temperaturas mínimas vão andar entre os 22ºC em Faro e os 14ºC em Leiria, Coimbra, Guarda, Viseu, Vila Real, Porto e Viana do Castelo.