Cinco distritos do norte e centro interior do país estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de precipitação e trovoadas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O alerta foi emitido para os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda e Castelo Branco, entre as 12:00 e as 21:00 de hoje, onde são esperados “aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada”. O IPMA indica ainda que as trovoadas previstas para os cinco distritos durante o período da tarde e inicio da noite de hoje deverão ser “frequentes e dispersas”. O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. Para o resto do país, o IPMA aponta para “muita nebulosidade até ao fim da manhã com períodos de chuva fraca ou chuvisco em alguns locais”, vento fraco e uma pequena subida da temperatura máxima na região Norte. Especificamente para as regiões de Lisboa e Porto, a previsão é de céu geralmente muito nublado, com abertas a partir da tarde e possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco. As temperaturas máximas vão oscilar entre os 27.º em Braga e os 20.º, ao passo que as mínimas andarão entre os 18.º e os 13.º.