“Estamos a falar de cinco mortos, incluindo uma criança, mas poderá haver mais”, declarou Georgina Ruiz, membro do Centro Nicaraguense dos Direitos Humanos (CENIDH), citada pela agência francesa AFP, precisando que duas das vítimas foram mortas na zona da Universidade Nacional Autónoma da Nicarágua (UNAN), onde estudantes se entrincheiraram para protestar contra o Governo do Presidente Daniel Ortega.

As forças policiais e paramilitares lançaram hoje de manhã um ataque contra estes estudantes entrincheirados em instalações da UNAN, no sudoeste de Manágua, bem como em bairros do leste da capital, segundo o testemunho de estudantes confirmado por defensores dos direitos humanos.

“Eles estão a atacar-nos desde a uma da manhã. Há também franco-atiradores, nós estamos nas barricadas. Temos 14 feridos e dois mortos”, disse um jovem de rosto coberto por um lenço, numa transmissão em direto na rede social Facebook, onde se pode vê-lo com outros jovens enquanto se ouvem tiros.

Várias organizações de defesa dos direitos humanos condenaram estes ataques, acusando o Governo de reprimir violentamente as manifestações.

“O Governo de Ortega continua a reprimir e a assassinar jovens”, escreveu hoje na rede social Twitter o CENIDH.