A ação ocorreu no domingo, depois de a GNR ter recebido uma denúncia que dava conta de um grupo de pessoas que estava a colher castanhas sem o devido consentimento do proprietário do terreno.

A GNR identificou os cinco suspeitos, com idades entre os 16 e os 49 anos, e recuperou 45 quilos de fruto, que devolveu ao legítimo proprietário.

Os factos foram comunicados ao tribunal judicial de Mogadouro.