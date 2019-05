O que se passava na tela foi-lhe mostrado por uma voz que conduziu quem é cego ao longo do enredo, da mesma forma que, a seguir, uma outra versão deu àqueles que não ouvem a dimensão dos sons no desenrolar da história.

A oportunidade surgiu do primeiro Festival de Cinema Acessível para cegos e surdos, que, durante dois dias, na quinta-feira e hoje, quis fazer chegar a quem precisa as ferramentas existentes para poderem fruir de eventos culturais.

O evento surgiu do trabalho que tem sido feito, nos últimos cinco anos, com os alunos de mestrado de Tradução da Escola Superior de Educação (ESSE) do Instituto Politécnico de Bragança (IPB), como explicou a responsável Cláudia Martins.

“Parece-me um desperdício passar tantos anos a recolher e acumular tantos filmes de boa qualidade e não poder usá-los para chegar os públicos-alvo”, indicou.

A audiodescrição para cegos e a legendagem para surdos fizeram a diferente nas cinco curtas-metragens exibidas no auditório da ESSE e que Francisco Alves, entre o público-alvo, achou “um passo extraordinário na inclusão e na acessibilidade aos bens da cultura”, e parabenizou o politécnico pela iniciativa.