Mais de uma centena de filmes, que convocam nomes como Dziga Vertov, Agnès Varda, Abbas Kiarostami e Michael Snow, vão ser mostrados pela Cinemateca Portuguesa, num ciclo sobre cinema e fotografia, a partir de 07 de maio, em Lisboa.

O ciclo “24 Imagens — Cinema e Fotografia”, que se estenderá até junho, divide-se em 48 programas “sobre práticas e experiências de cineastas e cineastas-fotógrafos, na ficção, no ensaio, no diário, no cinema militante ou no cinema experimental”, revela a Cinemateca.

Entre os filmes programados contam-se “O homem da câmara de filmar” (1929), de Dziga Vertov, “L’étoile de mer” (1927), de Man Ray, “Carta de uma desconhecida” (1948), de Max Ophuls, filmes dos irmãos Lumière e uma série de filmes cronofotográficos do cientista francês Étienne-Jules Marley, datados entre 1890 e 1904.

O ciclo apresenta ainda filmes portugueses que estão implicados com a fotografia, como “48” (2009), de Susana Sousa Dias, “Fábrica” (2013), de Daniel Blaufuks, e “Saída do pessoal operário da Fábrica Confiança”, um dos primeiros filmes portugueses, de Aurélio da Paz dos Reis, de 1896.

No programa “Figuras do fotógrafo” estarão presentes, entre outros, “Alice nas cidades” (1974), de Wim Wenders, “Blow-Up/História de um fotógrafo” (1966), de Michelangelo Antonioni, “Office Killer” (1997), de Cindy Sherman, “O estranho caso de Angélica” (2010), de Manoel de Oliveira, e “Janela Indiscreta” (1954), de Alfred Hitchcock.

Neste ciclo, a Cinemateca propõe ainda revisitar filmes de realizadores como Stanley Kubrick, Chris Marker, François Truffaut, Ingmar Bergman, Andy Warhol e Federico Fellini.