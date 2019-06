"Fizeram-nos uma proposta de capacitação e o que nós tentamos perceber é que há um problema social claro: não há integração. A integração, neste momento e da forma como o Estado a prevê, só é possível pelo mercado de trabalho", argumentou Clara Santos.

Existe também "uma série de problemas paralelos" associados aos refugiados que demandam ao país: "Não falam português, não falam inglês, muitas vezes têm uma cultura muito diferente que é preciso respeitar. E então a grande ideia foi capacitar esta população nova, mas tendo em conta o desenvolvimento da região de Coimbra", assinalou.

A opção recaiu pelo conhecimento que alguns dos migrantes possuem nas técnicas tradicionais de produção de tapeçaria decorativa - "as cores, saberem tingir as cores e os desenhos, apelativos, mas muito diferentes" dos portugueses - apelando àquilo em que a população em causa "se sentiria mais à vontade".

"Por um lado, por as mulheres a trabalhar naquilo que já conhecem, podendo os homens também colaborar, fazendo eles próprios os teares. E estamos a falar de teares que são muito caros, são Património da Humanidade e estão em vias de desaparecer porque também não há investimento ", alertou Clara Santos.

A segunda fase do projeto deverá iniciar-se em agosto e decorrer durante um ano, até ao verão de 2020, e pretende envolver associações locais que, no terreno, "estão a atentar revitalizar a tapeçaria de Almalaguês" e que já foram contactadas e sensibilizadas para a iniciativa.

A produção de tapeçaria por parte de cidadãos migrantes não é, no entanto, exclusiva deste projeto, notou a responsável do Observatório de Cidadania e Intervenção Social: "Sabemos que a [multinacional sueca] Ikea, neste momento, está com um plano de negócios que tem a ver com a integração de produto elaborado pelos refugiados nas suas vendas", revelou.

Clara Santos afirma que a problemática dos refugiados "não é muito visível na cidade de Coimbra", mesmo se o município acolhe cerca de 170 pessoas, homens, mulheres e crianças, de países como a Síria, Egito, Afeganistão, Líbia, Eritreia ou Nigéria, entre outros.

"A verdade é que temos muitos e com uma agenda para recebermos muitos mais".

Ainda sobre o projeto de tapeçaria tradicional, em que está envolvida na parte de investigação e apoio, Clara Santos, que possui formação de base em serviço social e política social, sustenta que o interesse da parte dos refugiados também deriva da sua própria cultura.

"Não temos uma única cultura, temos várias. O que vem da Síria é totalmente diferente do refugiado da Eritreia. O de origem muçulmana é totalmente diferente do de origem não muçulmana. Mas ter 50 [adesões] é muito bom e eu estou apaixonada pelo projeto", declarou.