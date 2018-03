Na quinta feira, das 13:00 às 18:00, o trânsito fica proibido na rua de Santa Luzia, rua Açoriano Oriental, praça do Município, largo sul da Matriz, rua Manuel da Ponte (entre a rua do Melo e a praça do Município) e praça Gonçalo Velho.

Quanto aos transportes públicos, a partir das 09:30 de quinta-feira e durante o dia de sexta-feira os autocarros provenientes do lado poente da marginal têm partidas e chegadas na entrada do Porto Comercial. Os provenientes de nascente têm partidas e chegadas no largo Almirante Dunn ou na rua Dr. José Bruno Tavares Carreiro, acrescentou o município, alertando ainda para alterações nas paragens nas linhas mini-bus.

No dia seguinte, das 09:30 de quinta-feira às 03:00 de sexta-feira, ficam interrompidas as ruas Santa Luzia, Joaquim Nunes da Silva, da Misericórdia, Manuel da Ponte (entre a rua do Melo e a Praça do Município), exceto para o acesso a moradores, cargas e descargas e parques de estacionamento.

Fica ainda proibido, das 06:00 de quarta-feira às 03:00 de quinta-feira, o estacionamento na avenida Infante D. Henrique entre as ruas Dr. José Bruno Tavares Carreiro e João Francisco Cabral; na praça Vasco da Gama; na rua Conselheiro Luís Bettencourt (no troço entre a rua do Açoriano Oriental e a praça Vasco da Gama); no largo Dr. Manuel Carreiro, na praça Gonçalo Velho e nos arruamentos poente e sul do Campo de São Francisco.

No sábado, último dia do rallye – com chegada nas Portas da Cidade -, o trânsito fica proibido, das 17:30 às 21:00, na rua de Santa Luzia, rua Açoriano Oriental, praça do Município, largo sul da Matriz, rua Manuel da Ponte (entre a rua do Melo e a praça do Município), avenida Infante D. Henrique, desde a rua Dr. José Bruno Tavares Carreiro até à praça Vasco da Gama e praça Gonçalo Velho (estacionamento proibido).

Além disso, o estacionamento está proibido nos parques do Forno da Cal e da canada da Micaela, de acordo com a Câmara, que apelou à compreensão dos automobilistas para estas alterações no trânsito, que visam "garantir a segurança durante a realização da mais importante prova desportiva dos Açores".

O Azores Airlines Rallye, primeira prova do europeu de ralis, vai para a estrada a partir de quarta-feira e decorre até sábado.

Na 53.ª edição do Azores Airlines Rallye, vão estar presentes 76 equipas concorrentes, 37 das quais em viaturas R5, segundo a lista publicada no início do mês pela organização da prova.