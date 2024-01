A IP informou, em comunicado, que vai realizar trabalhos de conservação no túnel que obrigam ao condicionamento da circulação rodoviária, adiantando que os necessários desvios de tráfego serão efetuados pelo Itinerário Principal 4 (IP4) e estarão devidamente sinalizados no local.

O túnel rodoviário estará fechado, no sentido Porto — Vila Real, de 24 para 25 de janeiro e, no sentido Vila Real — Porto, de 25 para 26.

No restante período, os condicionamentos dizem respeito à circulação por uma das duas faixas de rodagem e em cada um dos sentidos.

A IP agradece a compreensão pelos incómodos e inconvenientes que esta situação possa provocar, garantindo que a intervenção visa “contribuir para a melhoria das condições de segurança da infraestrutura e fundamentalmente dos seus utilizadores”.

Com cerca de seis quilómetros de extensão, o Túnel do Marão foi inaugurado em 7 de maio de 2016 e abriu ao trânsito no dia a seguir, em 8 de maio.