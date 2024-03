No acidente, ocorrido cerca das 09:00, estiveram envolvidos três veículos ligeiros e um pesado de mercadorias, tendo sido contabilizados quatro feridos ligeiros.

Durante este período, os operacionais no terreno procederam à limpeza da via, que faz a ligação entre a Autoestrada A1 e a ponte do Freixo, no Porto, e à remoção dos veículos acidentados, acrescentou a fonte da Guarda.

Estiveram nestes trabalhos 19 elementos, apoiados por nove meios.