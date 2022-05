A circulação no Metropolitano de Lisboa encontra-se na noite de hoje com “perturbações” na Linha Azul, depois de ter estado interrompida cerca de 25 minutos devido a uma avaria de um comboio, adiantou no Twitter a empresa.

"Existem perturbações na circulação. O tempo de espera pode ser superior ao normal. Agradecemos a sua compreensão", lê-se na rede social. Pelas 08:13, o Metropolitano de Lisboa havia anunciado que a circulação estava interrompida devido a uma de um comboio e que o tempo de reposição poderia ser superior a 15 minutos. A Linha Azul assegura a ligação entre as estações de Santa Apolónia e Reboleira.