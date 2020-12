Este artigo é sobre Lisboa . Veja mais na secção Local

A circulação na Linha Azul do Metropolitano de Lisboa foi "restabelecida na totalidade" desde as 17:06 de hoje, após ter estado interrompida desde as 15:40 devido a doença súbita de um passageiro, disse à Lusa a empresa.

Rita Sousa Vieira | Madremedia