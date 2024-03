A circulação na linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa está normalizada, depois de ter sido interrompida esta terça-feira à noite devido a “causa alheia”, de acordo com a informação no ‘site’ da empresa.

Numa publicação na rede social X, pelas 22:38, o metro de Lisboa tinha referido que a circulação na linha Vermelha está interrompida devido "a causa alheia". Consultado o 'site' da empresa pela Lusa, pelas 00:30 de hoje, a circulação na linha Vermelha era referida como normal. O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião). Normalmente, o metro funciona entre as 06:30 e as 01:00.