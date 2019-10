Segundo a Direção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), os veículos de Macau poderão, mediante a atribuição de vistos, atravessar o posto fronteiriço da Baía de Shenzhen. Já os veículos de Hong Kong terão ‘luz verde’ para passar o posto fronteiriço de Hengin.

“A medida é destinada a veículos já com quotas de circulação entre as três regiões, sendo-lhes atribuídos vistos que permitirão a passagem pelos postos fronteiriços de Shenzhen e de Hengqin”, refere a DSAT. Prevê-se que após a fase experimental, a medida entre em vigor a partir do próximo ano.

O objetivo é, de acordo com a mesma entidade, garantir um maior aproveitamento daquela que é a maior travessia marítima do mundo e um marco do projeto de integração regional da Grande Baía.

No início do mês, as autoridades de Macau lançaram um concurso para atribuir mais 914 licenças para veículos ligeiros, um número a somar às 600 viaturas que já estão autorizadas a circular na ponte.

Para Hong Kong, que atravessa há mais de quatro meses a maior crise política desde a transferência do Reino Unido para a China, em 1997, a medida pode atrair mais visitantes do continente, cujo fluxo desceu significativamente desde o início dos protestos.

“O objetivo é aumentar gradualmente o fluxo e evitar que o volume de tráfego seja muito baixo. Caso contrário, a ponte perderá o seu propósito”, afirmou o membro do Conselho Legislativo de Hong Kong Yiu Si-wingde, citado hoje pelo jornal South China Morning Post.

A ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau (HKZM) recebeu mais de 14 milhões de passageiros e 1,5 milhões de veículos, desde a sua abertura há um ano, noticiou na terça-feira a imprensa chinesa.

Segundo a agência de notícias estatal Xinhua, que cita uma fonte do posto fronteiriço da ponte, o número de passageiros e veículos tem vindo a crescer desde que a travessia foi aberta à circulação, em 24 de outubro de 2018.

A mesma fonte detalhou que o tráfego médio diário atingiu os 80.000 passageiros, durante o Ano Novo Lunar, a principal festa das famílias chinesas, com um recorde de 113.000 passageiros, no dia 7 de fevereiro.

A ponte HKZM é um marco do projeto de integração regional da Grande Baía, que visa criar uma metrópole mundial a partir dos territórios de Hong Kong, Macau e nove localidades da província chinesa de Guangdong (Cantão, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen e Zhaoqing).