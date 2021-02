Segundo informou a IP, a circulação entre as estações e Mosteirô e Aregos foi suspensa pelas 10:00 por ter “sido identificado um local, em Aregos, que apresentava iminente risco de queda de pedras sobre a via”.

A equipa de manutenção da IP acompanhou a situação, procedeu à remoção das pedras que apresentavam risco de queda e a circulação ferroviária foi restabelecidas a meio da tarde, com limitações de velocidade de 10 quilómetros por hora à passagem naquele local, no concelho de Baião, distrito do Porto.

Na segunda-feira, a Linha do Douro, no troço entre as estações de Peso da Régua e do Pinhão (Alijó), também esteve suspensa devido à queda de pedras de grande dimensão sobre a via.

O alerta foi dado às 08:17 de segunda-feira e a meio da tarde a circulação foi restabelecida de forma condicionada, com a limitação de velocidade a 30 quilómetros por hora à passagem no local.