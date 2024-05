"Com base nas informações do médico legista, o Departamento de Polícia de Los Angeles, com o apoio da Administração de Controle de Drogas (DEA) e do Serviço de Inspeção Postal dos Estados Unidos, continua a investigar as circunstâncias em que Perry morreu", disse a polícia em comunicado nesta terça-feira.

Um relatório forense concluiu em dezembro que Perry, de 54 anos, morreu de forma "acidental". Segundo a autópsia, foram encontrados no seu sangue "altos níveis" de cetamina, que poderão ter causado superestimulação cardiovascular e problemas respiratórios.

"A causa da morte de Matthew Perry é por efeitos agudos de cetamina", sentenciou o relatório em dezembro.

A cetamina é utilizada tanto de forma recreativa como por médicos como anestésico e para tratar a depressão e o stress pós-traumático. Perry terá recebido infusões da substância para tratar a depressão e a ansiedade, indicou o departamento forense.

Em 28 de outubro de 2023, o ator foi encontrado inconsciente numa piscina de sua casa em Los Angeles pelos socorristas, que não conseguiram reanimá-lo. De acordo com a investigação do caso, "o seu último tratamento tinha sido uma semana e meia antes da sua morte, e a cetamina em seu sistema ao falecer não poderia ter sido fruto dessa infusão, devido ao facto de que a cetamina permanece no corpo de 3 a 4 horas".

Parte do que a investigação procura esclarecer é como Perry teve acesso à substância controlada, que normalmente é administrada sob assistência médica, segundo meios de comunicação americanos que citaram fontes anónimas.

Perry era conhecido mundialmente pela sua interpretação do sarcástico Chandler Bing em "Friends", a popular sitcom que durou 10 temporadas entre 1994 e 2004.

A série catapultou a carreira de Perry, que nos bastidores lidou com várias dependências e graves problemas de saúde durante anos.

Na sua biografia "Friends, Amantes e Aquela Coisa Terrível", publicada em 2022, o ator detalhou a sua luta contra os vícios e suas reiteradas peregrinações por clínicas de reabilitação. Ele contou no livro que às vezes usava cetamina diariamente.

Perry tinha permanecido sóbrio durante os últimos 19 meses, de acordo com os depoimentos ouvidos pelos responsáveis pela investigação da sua morte.