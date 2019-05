A filha mais nova do empresário Belmiro de Azevedo, irmã de Nuno Azevedo e de Paulo Azevedo, a quem agora sucede, completou 49 anos em 13 de janeiro e tem dois filhos, sendo licenciada em Gestão pela Universidade Católica do Porto, com um MBA (sigla em inglês de Master of Business Administration) na escola francesa de negócios Insead.

Nas palavras do pai, que morreu em novembro de 2017, Maria Cláudia Teixeira de Azevedo sempre foi, dos três filhos, a mais parecida com ele, “em termos emocionais e comportamentais”, tendo sido por ele apontada em 2008 no livro “O Homem Sonae” como a que “tem mais ‘killer instinct’”.

Cláudia ingressou na Sonae no início da década de 90, no ‘marketing’ do Banco Universo, tendo desde então desempenhado diversos cargos nas várias áreas de negócio do grupo, sobretudo em áreas ligadas à comunicação, publicidade e ‘marketing’.

Em 1998 assumiu a direção de ‘marketing’ da operadora de telecomunicações Optimus e em 2006 chegou à administração da Sonaecom, sendo administradora da operadora NOS e do jornal Público. Em 2012 tornou-se administradora da Zopt, empresa constituída pela Sonaecom e por Isabel dos Santos para controlar a Zon-Optimus, empresa que resultou da fusão das duas companhias.

Desde 2013 era presidente executiva da Sonae Capital, empresa do grupo que tem negócios na área do turismo, ‘fitness’ e energia, tendo entretanto renunciado a este cargo para se preparar para a presidência executiva da Sonae SGPS, um dos maiores grupos empresariais portugueses, com negócios nas áreas do retalho alimentar, saúde e bem-estar, desporto, eletrónica, imobiliário, turismo, serviços financeiros, centros comerciais, telecomunicações e tecnologias emergentes.

Segundo vários perfis publicados nos últimos anos na imprensa, Cláudia Azevedo tem um perfil duro, austero, racional e obstinado, semelhante ao do pai, não gostando de aparecer em eventos públicos e mantendo grande discrição sobre a sua vida privada. Apesar de muito reservada, diz-se que tem sentido de humor.

