Cláudia Calçada, jogadora de futebol que durante quatro épocas vestiu a camisola do Boavista, faleceu aos 29 anos.

Foi o Felgueiras, clube onde a futebolista começou a carreira, que revelou a notícia através de uma nota nas redes sociais: "Claudia Calçada, ex atleta do nosso Felgueiras, faleceu, hoje, aos 29 anos. É com profunda tristeza que o FC Felgueiras vem expressar os mais sentidos pêsames à sua família e amigos".

Segundo o Mais Futebol, a atleta sentiu-se mal durante a Meia Maratona do Douro Vinhateiro, no passado domingo, e acabou por falecer já no hospital, ao final da tarde de quarta-feira.

Além do Felgueiras e Boavista, a centro-campista jogou no Gondomar, Salgueiros, Pasteleira e Vilaverdense.