Num pódio só com motos da Ducati, Martín, que já tinha vencido no sábado a corrida sprint, terminou em 41.23,709 minutos, batendo o compatriota Marc Márquez, segundo, a 0,445, e o italiano Francesco Bagnaia, terceiro, a 0,585.

Martín reforçou, assim, a liderança do campeonato, somando agora 129 pontos, contra 91 de Bagnaia e 89 de Márquez e Enea Bastianini (Ducati), enquanto Miguel Oliveira é 14.º, com 23.