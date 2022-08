Moqtada Sadr, líder religioso iraquiano anunciou deixar a vida política e "não interferir mais em temas políticos, escreveu na rede Twitter. O líder xiita fez o anúncio num momento de estagnação política total no Iraque, onde as forças xiitas tentam chegar a um consenso para nomear o próximo primeiro-ministro.

O Iraque ainda não tem governo, nem primeiro-ministro, desde as eleições de outubro de 2021.

As forças xiitas não conseguem alcançar um acordo sobre o modo de designação. Sadr, muito influente no Iraque, exigia a dissolução do Parlamento e novas eleições legislativas antecipadas para tirar o país da crise, mas sem sucesso.

Os apoiantes do clérigo ocupam há vários meses as imediações do Parlamento em Bagdade. Na semana passada, bloquearam por algumas horas o principal tribunal do país.