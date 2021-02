O evento é organizado pela Young Minho Enterprise – uma Júnior Empresa da Universidade do Minho sem fins lucrativos e gerida por estudantes que trabalham a título voluntário na área de consultoria de comunicação e marketing– e surgiu com o intuito de informar e apoiar IPSS, PME e organizações universitárias através de “formações relacionadas com o mundo digital e a comunicação interna e externa com o objetivo de aumentarem o seu público e melhorarem as suas redes de comunicação”, segundo explica a empresa em comunicado.

De acordo com a Young Minho Enterprise, a iniciativa emergiu como “resposta à fase complicada vivida por estas organizações durante a pandemia e a sua necessidade de manter as equipas motivadas para continuar a levar os projetos ao sucesso”.

Assim, num mundo cada vez mais digital, a empresa considera “imperativo uma presença nas redes sociais para o ótimo funcionamento de qualquer instituição e organização" e, por isso, organiza este evento para potenciar as "skills" dos participantes nestas vertentes.

As inscrições podem ser realizadas online.