Os manifestantes saíram do Jardim Botânico, na Alta de Coimbra, e desceram à Praça 08 de maio, com passagem pela Praça da República e Avenida Sá da Bandeira, terminando em frente aos Paços do Município, onde decorria a Assembleia Municipal.

À cabeça da marcha figurava um grupo de crianças que empunhou uma faixa onde se lia "Faz pelo Clima", seguido por centenas de pessoas, maioritariamente estudantes universitários, onde se incluía o presidente da Associação Académica de Coimbra (AAC).

"Nós não queremos ficar para trás e temos de dizer aos governantes que chega de assobiar para o lado e que o próximo Governo se preocupe com o clima e as alterações climáticas", disse à agência Lusa o presidente da AAC, Daniel Azenha.

"O que estamos a dizer é que não nos preocupamos só com a nossa geração, como também com as gerações futuras. Essa é a mensagem que queremos passar ao Governo - que isto nunca será uma moda, será sempre algo que vamos reivindicar, mesmo depois das eleições", acrescentou.

Os promotores da manifestação falaram com o presidente da Câmara de Coimbra, que interrompeu a sua participação na Assembleia Municipal para escutar as queixas e críticas quanto à política ambiental da cidade.

O socialista Manuel Machado ouviu e dialogou por alguns minutos com os manifestantes, mostrando-se solidário com a luta em defesa de um melhor ambiente.