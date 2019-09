A iniciativa arrancou com uma concentração junto à Igreja de São Antão, na Praça do Giraldo, considerada a sala de visitas da cidade, seguindo-se uma marcha por algumas ruas do centro histórico, que culminou junto ao edifício da câmara municipal.

Durante a concentração, cerca de quatro dezenas de jovens colocaram-se na escadaria da igreja, com cartazes e palavras de ordem, tendo um deles, João Fanha, de 17 anos, lido um manifesto com as principais reivindicações.

"É um manifesto com aquilo que resume todas as ideias que nós tivemos para esta ação e esperamos que o Governo oiça algumas delas. Estamos aqui a fazer barulho por causa disso", afirmou João Fanha, em declarações à agência Lusa.

Estudante na Escola Gabriel Pereira, uma das três secundárias da cidade, João Fanha tinha nas mãos um cartaz em que se podia ler a mensagem: "- carro + caminhar, - plástico + mar, é hora de acordar".