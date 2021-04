Falando na cimeira climática de líderes mundiais convocada pelos Estados Unidos, Guterres afirmou que o mundo está “à beira do abismo” por causa dos efeitos das alterações climáticas e que o passo certo inclui “uma coligação global por emissões zero até à metade do século que envolva “cada país, cada região, cada cidade, cada empresa e cada indústria”.

A década atual precisa de ser “uma década de transformação” para todos os países, começando com “os maiores emissores”, exigindo-se contribuições determinadas nacionalmente “novas e mais ambiciosas” para travar o aquecimento global e políticas “alinhadas com o objetivo de zero emissões em 2050″ tomadas já nos próximos dez anos.