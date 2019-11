Em causa está um inquérito conduzido pelo Parlamento Europeu e focado na questão das alterações climáticas, para o qual foram entrevistados presencialmente, entre os dias 8 e 22 de outubro, 27.607 cidadãos dos 28 Estados-membros da União Europeia com 15 ou mais anos, numa média de quase mil pessoas em cada país.

No caso de Portugal, 66% dos inquiridos consideraram que os recentes protestos juvenis contra as alterações climáticas podem levar à adoção de medidas pelos decisores políticos do país, enquanto 68% afirmaram acreditar em influência nas decisões europeias.

Este Eurobarómetro é, inclusive, divulgado no dia em que milhares de ativistas, na maioria jovens, estiveram nas ruas de Lisboa a exigir medidas do Governo que protejam o planeta, sublinhando que já se sabe quais são "as soluções, mas faltam as ações".

Os manifestantes em Lisboa associaram-se a mais uma Greve Climática Global em defesa do planeta, que se está a realizar em cidades de todo o mundo.