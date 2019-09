Sines é uma das 30 localidades portuguesas onde hoje se está a realizar mais uma manifestação no âmbito da greve climática global que está a acontecer em mais de 170 países.

Promovida pelo movimento Alentejo Litoral pelo Ambiente (ALA), a ação contava igualmente com a organização do Núcleo da Greve Climática Estudantil do Alentejo Litoral, que apesar dos apelos para mobilização da população, acabou por não comparecer na concentração.

A fraca adesão do movimento estudantil e da população em geral foi justificada pelos promotores “com a dificuldade na mobilização das pessoas” para causas que digam respeito ao ambiente sobretudo no “concelho do petróleo, do carvão e do gás”.

“Sines, é sempre um local muito difícil para mobilizar as pessoas porque vivemos no concelho do petróleo, do carvão e do gás. A greve climática global propõe outras soluções que passam pelas energias alternativas e as pessoas dependem muito dessas industrias”, explicou à agência Lusa, Eugénia Santa Barbara, do movimento Alentejo Litoral pelo Ambiente.