A CMTV vai transmitir alguns jogos da seleção portuguesa de sub-21 de apuramento para o Europeu de 2018 de futebol da categoria, anunciou esta quarta-feira a estação televisiva em comunicado.

O canal vai transmitir os jogos em casa com o Liechenstein (23 de março), com a Roménia (07 de setembro) e com a Bósnia-Herzegovina (16 de outubro).

Além dos três últimos jogos em casa no grupo 8, a CMTV vai ainda dar em direto a deslocação à Suíça, em 27 de março.

A ‘equipa das quinas’ vai ainda jogar fora com o País de Gales (11 de setembro) e com o Liechenstein (11 de outubro).

Com quatro encontros disputados, Portugal ocupa o terceiro lugar do Grupo 8, com sete pontos, menos cinco do que a Roménia (mais dois jogos), menos dois do que a Bósnia-Herzegovina (mais um) e os mesmos da Suíça (mais dois) e do País de Gales (mais um). O Liechenstein ainda não pontuou em quatro partidas.