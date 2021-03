A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alertou hoje que a entidade que atua através do ‘website’ https://market.banif-bc.online/ não tem qualquer relação com o antigo Banif, nem está autorizada a efetuar intermediação financeira em Portugal.

Num comunicado divulgado na sua página eletrónica, o regulador alerta para o facto de a entidade que atua através do website https://market.banif-bc.online/ “estar a utilizar indevidamente elementos identificativos, como sejam denominação semelhante e logótipo, do intermediário financeiro anteriormente registado junto da CMVM Banif – Banco de Investimento, S.A.”. “A CMVM esclarece que essa entidade não tem qualquer relação com o intermediário financeiro Bison Bank, S.A. registado na CMVM, anteriormente denominado Banif – Banco de Investimento, S.A., e que não é objeto da presente comunicação nem, de qualquer forma, visado pela mesma”, refere. Segundo salienta, a entidade em causa “não está autorizada nem registada junto da CMVM para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal” e “não se encontra legalmente habilitada para realizar publicidade ou prospeção de clientes dirigidas à celebração de contratos de intermediação financeira”. Para assegurar que uma determinada entidade que oferece serviços de investimento em instrumentos financeiros está autorizada a exercer atividade em Portugal, o regulador do mercado aconselha a consulta da lista de intermediários financeiros ou da lista de entidades habilitadas a prestar serviços financeiros em Portugal em regime de Livre Prestação de Serviços (LPS). Todas as pessoas e entidades que tiverem estabelecido qualquer relação comercial com a entidade agora visada poderão contactar a CMVM através do número 800 205 339 (linha verde), ou por e-mail para cmvm@cmvm.pt. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram