A falha de energia ocorreu às 17h25 locais, entre as estações de Maibara e Gifu-Hashima, depois de a cobra ter aparentemente subido a um poste de eletricidade, onde acabou por morrer.

"Utilizo o shinkansen várias vezes por mês, mas esta é a primeira vez que sofro suspensões devido a uma falha de energia" disse Satoshi Tagawa, de 46 anos, que regressava a Tóquio.

Esta linha liga Tóquio, Nagoya e Osaka com mais de 370 comboios por dia, transportando uma média de 430.000 passageiros, com a carruagem a atingir velocidades de até 285 km por hora.

Esta linha tem um historial de segurança exemplar, sem qualquer ferimento ou acidente registado, e os comboios circulam com uma média de 1,6 minutos de atraso em relação ao horário programado, de acordo com a operadora Central Japan Railway Co.

Esta, contudo, não é a primeira vez que os répteis atrasam este comboio. Em abril do ano passado, uma cobra de 40 cm entrou dentro de uma carruagem e causou consternação entre os passageiros. A cobra não foi encontrada, mas a carruagem foi substituída, resultando num atraso de 17 minutos.

Em 2009, uma falha de energia foi também provocada por uma cobra ter subido às linhas de energia, parando comboios entre Tóquio e Fukushima.